تجهيز مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء لاستقبال مصابي كورونا

انتهت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، من تجهيز وإعداد مدرسة التمريض بمدينة الطور، لبدء استقبال مصابي كورونا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تحويل المدرسة إلى عزل لمصابي فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المديرية للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى تجهيز وإعداد المدرسة على أعلى مستوى، لتقديم الرعاية الطبية الخاصة بحالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن المدرسة تتكون من 3 طوابق، بطاقة استيعابية 36 سريرا، وجرى تزويدها بعدد 4 غرف عناية مركزة، بكل غرفة جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى 4 أسرة عناية متوسطة، ومعمل تحاليل كامل، وأجهزة الأشعة، وعدد100 بطانية و2 كرسي متحرك لمساعدة الحالات الحرجة.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد على تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى لمصابي فيروس كورونا، في ظل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لتوفير الرعاية الصحية.

وقام اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، بمتابعة أعمال تجهيزات وإعداد مدرسة التمريض بعد تحويلها كعزل صحي لمصابي كورونا تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، للوقوف على مدى جهازيتها لاستقبال حالات العزل.

وأكد "عبد الرشيد" أن المدرسة مزودة بكافة الإمكانيات الخاصة بعلاج المصابين، سواء على الجانب المادي أو البشري، حيث يوجد بها أطقم طبية مدربة على اعلى مستوى للتعامل من حالات الاصابة، وأشاد السكرتير العام بمستوى التجهيز والإعداد.