غدا.. خالد سرور يفتتح معرض «رحلة النور» للراحل مراد فخر الدين

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري المعرض الاستيعادي للفنان الراحل مراد فخر الدين، والذي يحمل عنوان «رحلة النور»، وذلك في السابعة مساء بقاعة الباب سليم بمتحف الفن الحديث بساحة دار الأوبرا ويستمر المعرض إلى يوم 17 يوليو الجاري، ويضم المعرض 40 عملا فنيا ما بين الخزف والبرونز والحديد لخردة والبوليستر والخشب.

يشار إلى أن مراد فخرالدين مواليد القاهرة في أكتوبر 1973، تفرغ لدراسة الفن منذ 1994، وهو مؤسس وصاحب جاليري نوت بالزمالك، واشترك في العديد من البيناليات داخل وخارج مصر، قبل رحيله في 2019.

المعارض:- معرض بقاعة GARAGE (كليف لاند( بولاية أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998، ومعرض بقاعة AMBACH زيورخ (سويسرا عام 2002م، ومعرض بقاعة EFBAC القاهرة عام 2002م، معرض بقاعة دروب القاهرة عام 2001م، معرض بقاعة فنون فاطمة الطنانى عام 2001م، معرض بقاعة كتبى الزمالك عام 2002م. معرض بقاعة البيوت المكتبية المملكة العربية السعودية عام 2011م.

- معرض فردى، نحت- تصوير، في أبريل 2017 جاليرى فابريكا الشيخ زايد، ومعرض جماعي تصوير في مايو 2017 جاليرى نوت الزمالك، ومعرض جماعي، نحت، يونيو 2017 جاليرى جاردن اوف آرت – الشيخ زايد، معرض جماعى، نحت يوليو 2017 قاعة دروب- جاردن سيتى.

له مقتنيات لدى شركات وأفراد فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية- سويسرا- أسبانيا –اليونان، ألمانيا، السويد- النمسا – فرنسا – هولندا- انجلترا- تركيا- المملكة العربية السعودية، العراق، فلسطين – لبنان- متحف الفن الحديث بالقاهرة.

كما نظم الفنان الراحل ورش عمل بكل سويسرا- المملكة العربية السعودية- قبرص، وشارك في سمبوزيوم الخرده مرسي مطروح وتكريمه بعد رحيله، معرض أجندة بمكتبة الإسكندرية بعد رحيله، المعرض العام 41 وتم تكريمه ضمن 4 راحلين.