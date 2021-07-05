الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي: 9 مستندات يجب إثباتها

مع انطلاق تنسيق التمريض العادي في مختلف محافظات مصر، يرغب المواطنون في معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي والتي من المفترض تقديمها في أماكن التقديم التي أعلنتها كل مديرية تربية وتعليم بالمحافظة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي، وذلك وفقاً لما أعلنته إدارة التدريب والمعاهد عبر تنسيق التمريض العادي 2021، والذي ترتب عليه قبول الأعداد المطلوبة ويتم توجيههم أجل تقديم الأوراق المطلوبة فيما يخص التمريض العادي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي

- صورة من استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية.

- صورة من شهادة ميلاد الطالبة وصورة بطاقتها في حال وجودها.

- صورة من بطاقة الأب وفي حال وفاته تقدم صورة شهادة الوفاة مع صورة بطاقة ولي الأمر.

- في حال وجود وصاية تعليمية يتم تقديم صورة من الوصاية.

- أوراق إثبات الإقامة، أو إيصال كهرباء باسم ولي الأمر.

- عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

- شهادة الجنسية المصرية.

- دفتر التأمين الأحمر.

قبل الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العادي.. تعرف على الشروط

- أن تكون الطالبة مصرية من أب وأم مصريين، ولا تقبل بنين.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من المحافظة المتقدم منها، مع إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر تثبت الإقامة في المدينة.

- أن تكون الطالبة حسن السير والسلوك مع إحضار شهادة حسن سير وسلوك.

- أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية حديثا للعام الدراسي 2020 - 2021.

- يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يسمح بالزواج في أثناء فترة الدراسة.