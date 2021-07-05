برلماني: آلية اشتراطات البناء الجديدة نزيهة وتحافظ على كرامة المواطن

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم تجربة اشتراطات البناء الجديدة خلال شهرين، وبدأ تعميمها من أجل العمل على خروج من التواجد في مساحة ضيقة مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين القانونية والاقتصادية.

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» الأحد، المذاع فضائية «cbc » وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، أنه يتم قياس أداء هذه الاشتراطات الجديدة، لافتا إلى أنه لن يتم تعديل هذه الاشتراطات في الوقت الحالي.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك آلية نزيهة جدا تحافظ على كرامة المواطن حيث يتقدم المواطن بطلب إلى الجامعة والتي تعمل على إحالته المركز التكنولوجي التابع للمحليات، على أن يتم استخراج رخصة العقار خلال 60 يوما على الأكثر.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يتم تجربة الأمر الآن من أجل الوقوف على جودته، مطالبا بإيجاد قدر من التفهم لدى المواطنين بعد أن كانت منظومة العمران في نحو 70 سنة عشوائية.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سمح للبعض بالبناء دون قدرة البنية التحتية على تحمل هذه الارتفاعات في الماضي، ولكن لن يتم تكرارها في المستقبل، وتحاول الدولة تصحيح هذه الأمور، لافتا إلى أن الشارع الذي يبلغ عرض من 10 إلى 12 مترا، سيكون أكبر مبنى فيه مكونا من دور أرضي و4 أدوار، أما إذا الشارع كان عرضه أقل من 10 أمتار، سيكون أعلى مبنى فيه أرضي و3 أدوار، مع وجود استثناءات في المحاور الرئيسية، حيث يتقدم المحافظ بطلب إلى مجلس التخطيط العمراني وينتظر الموافقة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «اللي واخد رخصة بكل مشترطاتها القديمة رخصته هتحترم بكل ما فيها، في مراجعات للأمر دائما وإحنا ماشين».