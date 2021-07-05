أول فيديو لـ شريف دسوقي عقب خروجه من المستشفى.. على كرسي متحرك

خرج الفنان شريف دسوقي من المستشفى الذي كان يتلقى فيه علاجه منذ قليل، عقب قيامه ببتر قدمه بسبب مشاكله الصحية التى تعرض لها خلال السنوات الماضية ومنها مرض السكري.

التقى «دسوقي» عقب خروجه من المستشفى بالفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم خلال جلسة ودية جمعتهم فى أول ظهور له هو جالس على كرسي متحرك قبل تركيب الطرف الصناعي، حيث ظهر فى الجلسة وهو يشدو بأغنية «معنى السعادة».

شريف دسوقي يتقابل مع أشرف زكي عقب الخروج

تحدث الفنان شريف دسوقي عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، بعد بتر قدمه، ودخوله مستشفى التأهيل النفسي، ثم استعداده للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية .

وقال «شريف» لـ«الوطن»، «أنا حلم حياتي أحصل على جائزة وعلم مصر يرفع من خلفي على موسيقي السلام الجمهوري، وهذه الخطوة اقتربت بشدة، فأشكر رئيس الجمهورية على دعمي خلال الفترة الأخيرة».

وكشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه، ودخول أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج والتأهيل النفسي، حتى يقوم بتركيب الطرف الصناعي، ويعود لمزاولة نشاطه من جديد.

وقال شريف دسوقي: «عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس».

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح «دسوقي» لـ «الوطن»: «المشاهد التي بها حركة سينتظرون شهر ونصف الشهر، مر منها 25 يومًا، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي».

شريف دسوقي: الأطباء قالوا مين هيقول له إن رجله اتقطعت

وكان الفنان شريف دسوقي، قال في أول حوار لـ«الوطن»، إنه عندما كان في مرحلة الإفاقة من «البنج» سمع الأطباء يقولون: «مين هيقول له إن رجله اتقطعت»، فعلمت ما حدث لي، وحركت يدي من تحت الغطاء وقلت: «الحمد لله قطعوا حتة صغيرة».