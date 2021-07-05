ابنة رجاء الجداوي عن اللحظات الأخيرة لوفاة والدتها: ملاك جميل نايم

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل والدتها، إنه في هذا الوقت من العام الماضي تحدث إليها الأطباء وأخبروها عن صحة والدتها قائلين لها «مش قدامنا كتير»، فطلبت منهم فتح الكاميرا لرؤيتها «شوفتها ملاك جميل أوي نايم».

أميرة مختار: صلة الرحم أقوى درس علمتهولي رجاء الجداوي

وأضافت «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، وهي متأثرة: «الذكرى قوية أوي دلوقتي، وبدعي ربنا أنه يديم عليها نعمة حب الناس ويديم عليها نعمة وجودها في وسطنا بحبكم أنتم وحب كل اللي عرفها وعاشرها، ده مقويني أوي ومطبطب عليا أوي، وحاسة مش لوحدي في الدنيا أنا كده كده عيلتي مترابطة وده من أقوى الحاجات اللي مامي علمتهالي، وأهم شئ كانت بتغرزه جوايا وتزرعه هو صلة الرحم».

يارب يديمها نعمة في قلوب الناس

وتابعت: «صلة الرحم لعيلتي قوية، وجمهورها والقائمين على الإعلام والصحافة، وجالي مكالمات من السعودية والإمارات، ناس بيحبوها أوي، ودايما بدعي يارب إن ميكونش على ذكراها السنوية آخر هذه النعمة لرجاء الجداوي، يارب يديمها نعمة في قلوب الكل».

أحنا عايشين بسيرتها وفخورة بفنها وإنسانيتها

وأشارت إلى أن والدتها كانت تُكرم خلال حياتها باستمرار، وكانت تشعر بالفخر إزاء هذه التكريمات التي تحصل عليها، «أنا مكنتش بحب الظهور، لكن النهاردة بقيت أحب الظهور، وطول عمري فخورة بيها وعارفة قيمتها، ومن أقوى الناس اللي عارفة قيمتها الإنسانية والفنية، ولكن النهاردة أي تكريم بيجي بالرغم من أنها كرمت في حياتها مئات المرات، بس بحس بفخر رهيب ومتضاعف وبقولها شوفتي أحنا عايشين بسيرتك ومجهودك بيكلل بعد وفاتك، هي سايبة شئ حلو أوي، سايبة السيرة الحلوة، هي سايبة التكريم الإنسانة رجاء الجداوي».

سر بقاء صفحتها على انستجرام

وعن بقاء صفحة الفنانة رجاء الجداوي على «إنستجرام» حتى الآن، قالت نجلتها إنها تعتقد أن ذلك يعتبر سبقا لرجاء الجداوي، وفكرة بقاء صفحتها تعود لأخت زوجها ثم جمهورها، «دول أول ناس قالولي خلي الصفحة»، ثم حفيدتها «روضة»، التي طالبت ببقاء الصفحة، وبالفعل رجاء الجداوي موجودة بحب الناس وجمهورها وبالوفاء والإخلاص.