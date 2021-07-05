كورونا تمنع دلال عبدالعزيز من إحياء الذكرى الأولى لوفاة رجاء الجداوي

اليوم الاثنين 5 يوليو يوافق الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنانة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 82 بعد صراع مع فيروس كورونا، ورجاء الجداوي كان تربطها صداقة قوية جدا بميرفت أمين ودلال عبدالعزيز والتي في تعرف في الوسط الفني بأصحاب الواجب وكان الثلاثي دائم الظهور خلال المناسبات الاجتماعية سواء أفراح أو جنازات.

وتغيب الفنانة دلال عبدالعزيز عن واجب إحياء الذكرى الأولى لصديقتها المقربة رجاء الجداوي، بسبب معاناة دلال بعد تواجد شهرين بالمستشفى، من مضاعفات فيروس كورونا، المرض الذي رحلت به أعز صديقاتها رجاء الجداوي.

صداقة دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي

وقد بدأت صداقة دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي أثناء تصوير مسلسل «شقة بدون سقف» حيث كانت رجاء الجداوي تأكل طعمية وفلفل والباذنجان مع العمال واندهشت وقتها دلال عبدالعزيز من تصرفها وتعرفت عليها وأصبحتا أصدقاء حتى رحلت رجاء عن عالمنا.

ومن أبرز مواقف الجدعنه لدلال عبدالعزيز بعد رحيل صديقتها هو حرصها على قراءة القرآن كل فترة وعمل خاتمة أسبوعية تضم عدد من فنانات الوسط الفني على روح صديقتهن الراحلة بشكل مستمر، فقد تم ختم القرآن وقت مرض الفنانة الراحلة من وقت دخولها المستشفى إلى توقيت وفاتها 32 مرة، وكانت صاحبة فكرة الخاتمة الفنانه دلال عبدالعزيز.

وقد أوصت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، على ابنتها أميرة، وبالفعل مازالت دلال تربطها علاقة قوية جدا بابنة صديقتها بشكل دائم، وحتى بعد دخول دلال عبدالعزيز المستشفى، تحرص أميرة على متابعة حالتها والاطمئنان عليها.