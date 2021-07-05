أستاذ بجامعة هارفرد: مصر من أعلى 10 دول للسمنة ونسبة السيدات تتخطى 50%

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر في جامعة هارفرد الأمريكية، تفاصيل التعاون بين جامعة هارفرد ووزارة الصحة بشأن دواء السكر، قائلا إنه لا يوجد دواء للسكر أنتج جرعة واحدة لعلاج السكر، وهناك أدوية حديثة بجرعات إضافية ومرتفعة وجد أنها تعالج السمنة بشكل جيد للغاية، إذ تشكل السمنة مشكلة كبيرة، ومصر ضمن أعلى 10 دول في العالم بمعدل السمنة، ونسبة النساء أكثر من 50%.

وأضاف «حمدي»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن مصر ضمن أكبر 10 دول في العالم في عدد مرضى السكر من النوع الثاني المرتبط بالسمنة، لافتا أن السمنة تؤدي لارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني وأمراض الكلى والقلب.

وأشار إلى أن وجود عقار عبارة عن حقنة تؤخذ مرة في كل أسبوع لإنقاص الوزن بمتوسط 15%، ويصل في بعض الأحيان عند 35% للأشخاص بنسبة أكثر 20%، وحوالي أكثر من 10% من الأشخاص تصل نسبة إنقاص الوزن أكثر من 30%، وهذه الأرقام لم تكن موجودة من قبل.

وأوضح أنه تم الموافقة على عقار بالفعل، وعقار آخر ينظر أمام هيئة الدواء والغذاء الأمريكي، سيتم الموافقة عليه في غضون شهور قليلة، وهذا يعتبر نقلة كبيرة لمرضى السكر.

وأكد أن أي تعاون بين الحكومة المصرية والجامعات العالمية أو «جلوبال يونيفيرسيتيز»، والبالغ عددها 20 جامعة وعلى رأسها هارفرد، مفيد للغاية، «مصر تعاقدت مع جامعة هارفرد حول بروتوكول تعاون، وأنا كنت مع وزيرة الصحة في هذا اللقاء والنقاش، وتم الاتفاق على بروتوكولين رائعين لتدريب الاطباء على البحث الإكلينيكي».