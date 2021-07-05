كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، قائلا إنه سيتم استثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة .

وأضاف «السجيني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الرخصة تصدر بعد 60 يوما وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، مشيرا إلى أنه خلال السبعين عاما الماضية كانت عمليات البناء تتم بدون تنظيم.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة في كل المحافظات وفقا لقواعد مرنة وسنطلب من الحكومة توضيح أسباب استثناء بعض الشوارع الرئيسية، مضيفا أن الدولة وقفت بقوة من أجل تنظيم أعمال البناء، وهناك إرادة سياسية لتنظيم البناء وستساعد في أزمة المرور لمنعها أى تجاوزات.