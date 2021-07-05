الهند تسجل 39.7 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 39796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و723 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30585229 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 402728 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تسجيل 42352 حالة تعافي من «كورونا» في البلاد، ليصل مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 29700430 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

الصين تسجل 3 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا» في جنوب غربي البلاد

وفي الصين، سجلات البلاد اليوم، 3 حالات جديدة محلية العدوى بالفيروس، في مقاطعة «يوننان» الواقعة جنوب غربي الصين، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة» بالمقاطعة الصينية، إنه تم اكتشاف الحالات المذكورة وواحدة منها لمواطن ميانماري، في أثناء اختبار الحمض النووي الشامل الذي أجري في مدينة رويلي.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن تم الإبلاغ عن 19 حالة وافدة حديثا، 6 حالات منها في شنجهاي و5 حالات في كل من قوانجدونج ويوننان وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في شنشي.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، كما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ذات صلة بـ«كورونا».

أبلغت مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين عن 3 حالات محلية العدوى بـ كوفيد-19 يوم الأحد الماضي.

وفي الولايات المتحدة، قال كبير مستشاري البيت الأبيض في مجال الأمراض الفيروسية، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات أو توفوا بسبب «كورونا» في الوقت الراهن لم يتلقوا لقاح الفيروس، وانه ربما كان يمكن إنقاذهم لو تم تطعيمهم ضد الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«الشرق الأوسط».

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، 621293 حالة.