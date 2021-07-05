«الوزراء» يتابع أعمال «حياة كريمة» في الدقهلية (صور)

تابع مجلس الوزراء الأعمال الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الدقهلية، وذلك بحضور ممثلي مؤسسة «حياة كريمة» لمدة 3 أيام بالقرى الـ26 وتوابعها بمركز شربين، وبالنسبة للمشروعات التي تتم بالقرى المستهدفة، انتهى تنفيذ شبكات المياه بنسبة 100% في أغلب القرى، وتجاوزت نسب تنفيذ مجمعات الخدمات 50%، وبدأ تنفيذ أغلب محطات الصرف والمعالجة، حيث تتم الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبدأت المبادرة نهاية الشهر الماضي في رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية الألف التابعة للوحدة المحلية بقرية الحصص، والشوارع الجانبية التابعة لها، لدعم الشبكات الرئيسية القديمة بالمناطق الأكثر احتياجا، وغير المخدومة بالصرف الصحي والخدمي.

وشهدت الزيارة متابعة أعمال تسليح الدور الثاني العلوي بمجمع الخدمات الحكومي المتكامل بقرية الحصص، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى.

وبدأت أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بقرية الشيخ عطية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر الترعة القديم، التي شهدت تغييرا شاملا للخطوط الرئيسية القديمة بالمناطق الأكثر احتياجًا لدعم المناطق البعيدة وغير المخدومة بالصرف الصحي والخدمي، بعد الانتهاء من أعمال مياه الشرب بالقرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

وجرى تركيب (15) خطًا جديدًا لرفع كفاءة خطوط الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقرية رأس الخليج ودعم المناطق الأكثر احتياجا والبعيدة وغير المخدومة بالصرف الصحي والخدمي، وإزالة العقبات أمام العمل، ومتابعة أعمال صب الدور الثاني العلوي بالمجمع الخدمي المتكامل بالقرية، لاستيعاب الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة مبنى الإسعاف بالقرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتقديم حياة أفضل لأهالي القرية.