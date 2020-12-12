غدا.. عزاء نبيل فاروق بمسجد حسن الشربتلي في التجمع عقب صلاة المغرب

يُقام عزاء الكاتب الدكتور نبيل فاروق، والذي رحل يوم الأربعاء الماضي، غدًا الأحد بالتجمع الخامس.

وأوضح محمد فادي حافظ، أحد أفراد أسرة الراحل، لـ"الوطن"، أنَّ العزاء سيكون بمسجد حسن الشربتلي، بالتجمع عقب صلاة المغرب، على أن يستمر من الساعة الخامسة إلى الثامنة مساءً.

وودع المشيعون جثمان الكاتب نبيل فاروق، أول أمس الخميس، بعد أداء مراسم صلاة الجناة على الراحل من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، ثم تمّ تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الروبيكي، وكان نبيل فاروق، قد توفي يوم الأربعاء الماضي، عن 64 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ونعت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وجميع الهيئات والقطاعات فاروق الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 64 عامًا، قائلة إنَّ نبيل فاروق ظل علامة بارزة في الكتابة الروائية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم.

كما نعى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق، معربًا عن حزنه لوفاة الدكتور نبيل فاروق، مشيرًا إلى أنَّه يمثل علامة بارزة في كتابة الروايات البوليسية التي تزخر بها المكتبة المصرية، موجهًا التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، إنَّ الدكتور نبيل فاروق، أسهم في خلق جيل شاب يرتبط بقراءة كتبه، وشارك الرراحل في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ندوة 2020.

يُذكر أنَّ نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي،ويعد أشهر وأبرز من قدموا قصصًا لجيل شباب الثمانينيات والتسعينيات، وصدَرت له مجموعة كبيرة من القصص، ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.