رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021
كتب:
منة عبده
09:53 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021
تزامنا مع الإعلان الرسمى عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور، الذين سجلوا بيانات أولادهم على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنسيق مرحلة رياض الأطفال، عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك للدخول عليه ومعرفة نتيجة التنسيق، وحالة طلب الالتحاق بمرحلة الرياض داخل المدارس الحكومية.
وستظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، من خلال المواقع الإلكترونية طوال يوليو الجاري، وفقا لخطة الوزارة التي تعتمد فيها على تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة لأولياء الأمور والطلاب على مستوى المراحل التعليمية كافة.
وترصد السطور التالية، رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الصدد.
رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021
يمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، من خلال الضغط هنا.
خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021
1- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة نتائج التعليم الأساسي من هنا.
2- يتم الضغط على نتائج رياض الأطفال.
3- ثم يدون الرقم القومي للطالب.
4- وأخيرا الضغط على خانة استعلام.
جدير بالذكر أن شروط التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، تتمثل في أن يكون الطفل في 1/10/2021 أكبر من 4 سنوات، وأقل من 6 سنوات، وتوقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت ذاته، والتوقيع على تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة.
وتشمل الشروط أيضا الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل، وفق ما دون في بطاقة الرقم القومي، كما يجب اجتياز الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.
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