نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021: الاستعلام بالرقم القومي

في شهر يوليو الجاري، برز البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021، والذي يرغب في معرفته عدد كبير من أولياء الأمور، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني انتهاء مدة التقديم لمرحلة رياض الأطفال سواء بالروضة الحكومية أو اللغات.

روابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021

وترصد «الوطن» تفاصيل ورابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021، حيث من المقرر أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالإعلان عن المقبولين في رياض الأطفال خلال الفترة المقبلة، بعد فحص الطلبات المقدمة إلكترونيًا وورقيًا ببعض المدارس والإدارات التعليمية، كما أتاحت رابطًا للاستعلام عن النتيجة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021 عبر موقع الوزارة

ويمكن لأولياء الأمور الذين تقدموا إلكترونيًا بطلبات إلحاق أطفالهم برياض الأطفال، اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021 بالرقم القومي بأكثر من طريقة، أهمها موقع وزارة التربية والتعليم الفني، وهي بوابة خدمات ولي الأمر على موقع الوزارة، حيث يمكنك إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للحصول على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021 بالرقم القومي

وأتاحت محافظة الإسكندرية، رابطًا على مواقعها عبر الإنترنت، موضحًا به خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021 بالرقم القومي، حيث يمكن لأولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021 بالرقم القومي من هنــا .

«تعليم الإسكندرية»: كل طفل أتم 5 سنوات له مكان في المدارس الرسمية لغات

من جهته، قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن شروط المدارس الخاصة لا يمكن تغييرها، بينما ما توفره الوزارة يتمثل في أن كل طفل أتم 5 سنوات سيكون له مكان في المدارس الرسمية لغات.

وأضاف الدكتور محمد سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفروق بين المدارس الخاصة والرسمية قريبة جدًا من حيث مستوى التعليم المقدم، بينما تتميز أيضاً المدارس الرسمية اللغات في أن كثافة الفصل 40 طالبًا فقط.

وأوضح أنه سوف يتم فتح قاعات في مدارس ثانوي والإعدادي لاستيعاب كافة التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالمدارس الرسمية لغات في الإسكندرية.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية ملتزمة بإلحاق كل طفل تجاوز 6 سنوات المدارس الابتدائية الحكومية في مربع السكن، لافتاً إلى أنه في حال توافر أماكن في المدارس الابتدائية الحكومية أو الرسمية لغات، يتم العرض على المحافظ ومن بعدها يمكن النزول بالسن على حسب الأعداد المتاحة.