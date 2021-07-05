«التموين» تسحب ملح طعام ضارا من الأسواق وتقاضي الشركة المصنعة «صور»

تنشر «الوطن» صورة من أكياس ملح ضارة تباع بالمحال التجارية والسوبر ماركت ومحال البقالة وتسمى «ملح بوتو»، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بحملات رقابة مشددة على مستوى المحافظات لسحبها من الأسواق.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن الوزارة تأكدت من أن أكياس الملح هي «مقلدة» لاسم ماركة شهيرة، حيث يحمل الاسم المقلد «ملح بوتو»، في حين أن الاسم الأصلي يختلف عنه في حرف واحد فقط في الاسم.

وأكدت المصادر، أنه تم التأكد من أن الملح غير صالح للاستهلاك، بعد تحليله والتأكد من مكوناته وعناصره.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات بتشديد الرقابة على الأسواق وسحبه من الأسواق، بعد التأكد من أضراره.

وقالت المصادر، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المصنعة لهذا الملح من قبل مباحث التموين، حيث تصل عقوبة الغش التجاري في هذه الحالة إلى 3 سنوات، والحبس مدة 3 أشهر لصاحب المنشأة التي تقوم بالتصنيع.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن سحب شيكولاتة ضارة تباع للأطفال في المحال والسوبر ماركت، معبأة داخل «سرنجة»، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بحملات رقابة مشددة على مستوى المحافظات لسحبها من الأسواق بعد التأكد من أضرارها، وهي معبأة داخل «سرنجة» حقيقية.

كما سحبت الوزارة أيضا «مصاصة» تباع في محلات الـ«سوبر ماركت» وفي الأكشاك، مضرة جدًا بصحة الأطفال وتسبب أمراض خطيرة تؤدي إلى الوفاة بعد معاناة مع المرض، موضحة أن هذه «المصاصة» تصنع في مصانع «بير سلم» بمحافظة الغربية، بهدف بيعها مقابل جنيه أو اثنين في الـ«سوبر ماركت» الصغيرة بالقرى والأرياف والمناطق العشوائية.