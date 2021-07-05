سعادة بين العاملين بالسياحة بعد قرار رفع الإشغالات بالفنادق إلى 70%

استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، قرار رئيس مجلس الوزارء برفع نسبة الإشغالات بالفنادق السياحية من 50 % الي 70% من إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، بسعادة بالغة نظرا للإقبال الكبير على الحجوزات الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف واقتراب عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، إن العاملين في القطاع السياحي استقبلوا قرار رئيس مجلس الوزراء بسعادة بالغة، مشيرا لـ«الوطن»، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزارء برفع نسب الإشغالات بالفنادق السياحية يتطلب استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن القرار جاء في وقتٍ مناسب وخاصة مع زيادة الإقبال من قبل المصريين والسائحين الأجانب علي فنادق البحر الأحمر خلال الفترة الحالية .

وأشار الخبير السياحي نبيل حسين، إلى أن السياحة المصرية بدأت تتعافي بشكلٍ ملحوظ، حيث استقبلت الفنادق الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك.

وأرجع الخبير السياحي ذلك إلى دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي والجهود المبذولة من الدولة لاستقطاب أسواق سياحية جديدة، حيث أولت الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع السياحى وهو القطاع الاقتصادي الأهم لدفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا الي أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفع نسب التشغيل للفنادق جاء في الوقت المناسب وخاصة مع بداية الموسم السياحي الصيفي.