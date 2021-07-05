خطوات ومستندات حصول المطلقة على معاش والدها المتوفى

اشترطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لحصول ابنة صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفى، على معاش والدها، ألا تكون متزوجة، حيث يمكن الحصول عليه إذا كانت الفتاة لم تتزوج بعد، أو مطلقة، وذلك وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على أنّه «إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين، الابنة، شرط ألا تكون متزوجة، والأرملة والأبناء والوالدين والإخوة والأخوات».

خطوات ومستندات حصول الابنة المطلقة على معاش والدها

وحددت الهيئة القومية للتأمينات عدة خطوات للسيدة المطلقة للحصول على معاش والدها، عند التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، مرفقا به المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور بطاقات الرقم القومي.

- حال مزاولة مهنة تقدم بيانا من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- حال التحاق الفتاة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ وفاة الأب، يجب عليهم تقديم المستندات التالية:

* إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام تقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

* إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.

- تحصل الابنة حال وفاة والدها على ثلثي المعاش وفقا لجدول توزيع المعاش على المستحقين، الصادر بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة التأمينات لـ«الوطن»، أنّه يتم قطع معاش الابنة في حالتين فقط، وهما الزواج أو الالتحاق بوظيفة تحصل منها على دخل يساوي قيمة المعاش وتحمل رقم تأميني.