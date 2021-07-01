بدء صرف معاشات يوليو 2021 بزيادة 13% لـ10 ملايين و500 ألف مواطن

تبدأ البنوك ومكاتب البريد، اليوم، صرف معاشات يوليو 2021 بزيادة 13%، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه؛ إذ حولت جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد.

من جانبها، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء صرف المعاشات كافة للعملاء، اليوم الخميس، عبر ماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة، لتيسيرعملية الصرف خلال العطلة الرسمية.

التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي

وأشار محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات يوليو 2021 سيكون متاحا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة بـ«ناصر» أو البنوك الأخري، مع التزامه بعدم احتساب عمولات السحب، على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى، وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وأكد بنك ناصر في بيان له، إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وتضم أكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى 120 فرعا «فوري بلس» على مستوى الجمهورية، وكذلك «myFawry» البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.

طريقة حساب زيادة المعاشات

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، أن طريقة معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة 2021، يتعرف عليها من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل صاحبه على الزيادة الجديدة، التي ستضاف إليه بدءا من اليوم الخميس، كالتالي:

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها بدءا من اليوم.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها بدءا من اليوم.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها، بدءا من اليوم.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها، بدءا من اليوم.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها، بدءا من اليوم.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها، بدءا من اليوم.