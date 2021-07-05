قالت سلمى يسري، مسؤول برنامج الإسكان والتطوير العمراني مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، سعداء بدعم الشراكات مع القطاعات المختلفة بالدولة، والتي هي هدفنا الأول لانها تمثل توجها عالميا، بحيث تتشابك القطاعات المختلفة لتنفيذ رؤى التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتحدث منذ فترة مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات المختلفة والمطورين، لتوطين التنمية الحضارية المستدامة، وتوطين ظاهرة التحضر، من خلال تخطيط عمراني متناسق.

الأمم المتحدة: نعمل على توطين التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

وأضافت يسري خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع نايا باي، بمدينة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي الغربي، برئاسة المهندس هشام الدناصوري، والمهندس شادي الغنيمى نعمل على توطين التنمية المستدامة عبر 5 توجهات أهمها «الطرق»، مشيرة إلى أن الطرق في مصر شهدت مؤخرا طفرة حقيقية، خلال عهد الرئيس السيسي، والتوجه الثاني الذي نعمل عليه هو فكرة «الكثافه البنائية»، مشيرة إلى أن تخطيط المدن الجديدة شهد استعدادات كبيرة بتخطيط جيد، بينما يتلخص التوجه الثالث، في ضرورة الاختلاط في الاستعمالات، بحيث يكون لدينا بعض استخدامات منفصلة، ومتعددة، ونجد كل الخدمات في منطقة واحدة للحد من الانبعاثات، بحيث تساهم الاستخدامات المختلفة في التسهيل على السكان.

سلمى: الدمج المجتمعي بالمدن الجديدة له مزايا كبيرة

وتابعت: «مفيش مدينة ناجحة عالميا إلا وسنجد بها العمالة المقيمة بها»، مشيرة إلى أن الدمج المجتمعي له مزايا كبيرة، فكلما زاد الدمج بين كل شرائح المجتمع، زاد العائد، خاصة العائد الاستثماري الذي نضعه دائما نصب أعيننا، بينما يتلخص التوجه الأخير الذي نسعى لتوطينه في مصر، هو الوصول إلى الكفاءة المجتمعية المثالية، لجذب مزيد من المواطنين للحياة داخل المدن الجديدة، مشيرة إلى أن هذه هي المعايير العالمية التي نسعى الآن لتوطينها داخل مصر، بالتعاون مع الدولة ومع القطاع الخاص.

وأضافت أن المدن التي نستطيع المشي في شوارعها، هي أكبر المدن الجاذبة للسكان عالمياً، بسبب تنوع شرائح المجتمع بها، ووجود محاور خضراء بها، وغيره من الأشياء الجاذبة، التى تجذب السكان للحياه بها، ونتمنى أن تتحول مدننا الجديدة لمدن مندمجة، أو مدمجة بحيث لا تطغى خدمة على أخرى، ولا يطغى جانب على جانب، مشيرة إلى أن مكتب مصر للأم المتحدة، شارك مؤخراً في وضع المخطط الإستراتيجي العام لمدينة «رأس الحكمة» بالتعاون مع شركة أجنبية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، وبعض المطورين العقاريين، ولدينا رؤية إقليمية وأخرى محلية، وأخرى عالمية، ورؤية بيئية، بحيث نصل لأفضل تصور، لمخطط استخدامات الأراضى.

سلمى: مدينة رأس الحكمة مدينة عالمية على أرض مصرية

وأضافت وجدنا مسطحات صالحة للزراعة، وأخرى آهلة بالسكان، وبعض المناطق الساحلية السياحية، وبالفعل بدنا نرصد كيفية إستخدام كل مربع، ووصعنا كل مربع داخل برنامج، ووجدنا أننا في حاجة لتدشين 6 توجهات لتحويل لرأس الحكمة إلى مقصد سياحى عالمي مختلف، ويأتي في مقدمة هذه التوجهات الطابع العمرانى المختلف، كذلك العمل على التنوع الإقتصادي الذي سيشارك في المدينة، بحيث يكون عندنا عدد من المشروعات المتنوعة، كذاك الإستدامة البيئية، بحيث تقَوم المشاريع العمرانية على أساس بسيط، كما نبحث عدة توجهات لجعل المدينة محببة للسكن، والحياة، والقدرة على التنقل داخل المدينة، مع الحفاظ على الأبعاد البيئية، والصورة البصرية، وهو عنصر مهم في تكوين المدينة. وأضافت، مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة مميزة جدا ومختلفة عن سائر المدن المصرية، ونستطيع القول أنها ستكون مدينة عالمية على أرض مصرية، حيث قمنا بعدة دراسات للتعرف على طبيعية ومكونات المدينة، إلى أن وصلنا للمخطط الإستراتيجي الحالي، ووصلنا بالفعل للشكل النهائي والروح العامة لكل منطقة داخل المدينة، ولدينا إستراتيجية لكل عنصر من عناصر التخطيط، لدعم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد المستدام وأهداف تنموية متنوعة.

الدناصوري : إهتمام الرئيس السيسي بالساحل الشمالي الغربي شجع المستثمرين على الإستثمار

من جانبه قال هشام الدناصوري، مطور واستشارى عقاري، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي شجعنا على العمل على تنمية الساحل الشمالي الغربي، لوضعها على خريطة الاستثمار العالمي.