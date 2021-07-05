تأخر حركة القطارات داخل محطة مصر بسبب عطل في لوحة إشارات

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن حدوث عطل مفاجئ في لوحة إشارات برج الجنوب التابعة لمحطة مصر برمسيس، والمسؤولة عن تنظيم دخول القطارات والمتحكمة في الحركة، ما أدى إلى حدوث عطل في حركة مسير القطارات، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على إصلاح العطل، وتسيير حركة القطارات بشكل يدوي لحين إصلاح لوحة التحكم.

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات ستعود خلال دقائق معدودة لطبيعتها، لافتا إلى أن العطل المفاجئ الذى وقع في لوحة برج إشارات الجنوب، أدت إلى تعطل حركة القطارات لمدة تجاوزت الساعة، منوها بأن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجوزات تذاكر قطارات عيد الأضحى 2021 مستمرة، وأنه سيتم الدفع بـ170 قطارا إضافيا لاستيعاب جموع الركاب المسافرين، خلال عطلة العيد، مؤكدا أن الهيئة خصصت 4 تذاكر لكل راكب يتم حجزهم بموجب بطاقة الرقم القومي، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد كورونا.