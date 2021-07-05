السكة الحديد: انطلاق أولى رحلات عيد الأضحى 2021 في 15 يوليو

أعلنت هيئة السكة الحديد، انطلاق أولى رحلات عيد الأضحى 2021، يوم 15 يوليو الحالي، تزامنا مع تشغيل القطارات المجدولة طبقا لجدول التشغيل اليومي، للركاب الذين حجزوا التذاكر يوم 1 يوليو الماضي، إذ إنّ رحلات القطارات الباقية ستكون أيام 16 يوليو، و17، و18، و19، و20 من ذات الشهر، وجرى تجهيز 170 قطارا إضافيا لاستيعاب الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها، أنّها انتهت من تجهيز وصيانة القطارات استعدادا لرحلات عيد الأضحى 2021، وجرى توفير نحو 131 ألفا و736 مقعدا إضافيا، بخلاف القطارات العاملة طبقا لجداول التشغيل، لاستيعاب جميع الركاب، إذ إنّ قطارات السكك الحديدية تقل نحو مليون راكب يوميا، ويتم صرف نحو 4 تذاكر لكل فرد بموجب بطاقة الرقم القومي، ولن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ السكة الحديد استعدت تماما لرحلات عيد الأضحى 2021، لنقل الركاب المسافرين، لقضاء عطلة العيد مع أسرهم، مشددا على جميع القيادات بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، موضحا أن أى مقصر في عمله داخل السكة الحديد سيتم فصله فورا.

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، أنّ قيادات السكة الحديد ستكون موجودة في مواقع العمل خلال عطلة عيد الأضحى 2021، لمتابعة حركة سير القطارات، وحل أي مشكلات تواجه الركاب، مضيفا أنّ راحة المواطنين من أهم أولويات الوزارة، ومشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد مستمرة.