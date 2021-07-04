إعلان موعد عيد الأضحى 2021 في مصر رسميا بعد 5 أيام

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، تصدر خلال الساعات الماضية محركات البحث على شبكة الانترنت، مع اقتراب شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا من الانتهاء، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة في الإسلام.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يوم السبت المقبل، الموافق 9 يوليو 2021 و29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، حيث سيتم عقب صلاة مغرب هذا اليوم تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، لتعلن دار الإفتاء المصرية رسميا موعد غرة شهر ذي الحجة وتحديد موعد وقفة عرفات 2021 وموعد عيد الأضحى 2021.

وتسير دار الإفتاء المصرية مثل معظم دور الإفتاء في العالم في رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد وقفة عرفات 2021 وموعد عيد الأضحى 2021 مع المحكمة العليا في السعودية، وذلك لارتباط مواقيت تلك المناسبات مرتبط بشعائر الحج التي تتم في الأراضي السعودية.

ويعد موعد عيد الأضحى 2021 هو العيد الوحيد للمسلمين في مغارب الأرض ومشارقها التي تجمع على توحيد موعده بخلاف موعد عيد الفطر المبارك الذي يتوقف على رؤية كل بلد لهلال شهر رمضان المبارك.

الإجازات الرسمية في عيد الأضحى

وينتظر العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص تحديد موعد عيد الأضحى 2021 لإعلان الدولة الاجازات الرسمية في عيد الأضحى، حيث من المقرر هذا العام أن تبلغ عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص 9 أيام تبدأ في الفترة من 16 يوليو 2021 إلى 24 يوليو 2021، حيث سيكون آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الاضحى 2021 هو يوم 15 يوليو 2021، وأول أيام العمل بعد إجازة عيد الأضحى 2021 هو يوم 25 يوليو 2021.

موعد عيد الأضحى فلكيا

موعد عيد الأضحى فلكيا بحسب المراصد الفلكية سيوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، وهو موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يسمى في الإسلام يوم النحر لأنه يفضل خلاله ذبح الأضحية، ويعقبه أيام التشريق.

موعد وقفة عرفات

أما موعد وقفة عرفات 2021 سيوافق بحسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين 19 يوليو 2021، حيث ستكون عدة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا فلكيا ثلاثين يوما، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا هو يوم 11 يوليو 2021.