مصر تنتج أول وقود حيوي من نبات «الجوجوبا» في الشرق الأوسط

وقعت جامعة أسيوط بروتوكول تعاون ثلاثي مع كلا من «شركة أسيوط لتكرير البترول» و«الشركة المصرية الخليجية لإستصلاح الأراضى الصحراوية»، من أجل تحقيق التكامل البحثي والعملي بين الجهات الثلاثة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لإنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة.

حضر توقع البروتوكول ظهر اليوم الاثنين، في مقر جامعة أسيوط، كلا من الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ونائبته الدكتورة مها كامل غانم، والدكتور عادل علي، عميد كلية الزراعة بالجامعة، والمهندس إسماعيل محمد، رئيس الشركة المصرية الخليجية، وفريقه العلمي، والدكتور ماجد مصطفى محمد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول.

نص البروتوكول الثلاثي على تبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في مجال زيت الجوجوبا، من حيث زيادة إنتاجه وجودته وخواصه الفيزيائية والكيميائية والصناعات القائمة عليه في مجالات الوقود الحيوي، ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية والدوائية وزيوت التشحيم.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة ستسهم كطرف أول بما تملكه من كليات الزراعة والصيدلة والعلوم، وما تتضمنه تلك الكليات من تخصصات تسهم بدور كبير في مجال زراعة الجوجوبا، وزيادة الإنتاجية والجودة.

ولفت «الجمال» إلى أن شركة أسيوط لتكرير البترول ستسهم كطرف ثان، بمعاملها المتخصصة في تحليل الزيت وإنتاج الوقود الحيوي وزيوت التشحيم، وكذلك الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية الطرف الثالث، كونها الشركة الرائدة في مجال زراعات وإكثار نبات الجوجوبا في مصر والشرق الأوسط.

من جانبه، قال المهندس إسماعيل محمد، الخبير الزراعي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، إن نبات الجوجوبا يعتبر غير تقليدي، وذا عوائد اقتصادية كبيرة، يصلح في الأراضي الهامشية والصحراوية، التي تمثل أكثر من 90% من مساحة أراضي جمهورية مصر العربية، وينتج زيت منقطع النظير مقارنة بالزيوت النباتية، نظرا لخواصة الطبيعية والكيميائية التصنيعية الفريدة التي تمكنه من الدخول بقوة في مجالات تصنيع مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والدوائية والمبيدات والوقود الحيوى والزيوت التشحيم، كما يحد من الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في الاحتباس الحراري.

وقال ماجد مصطفى محمد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، إن هذا البروتوكول يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية، من خلال تنفيذ عددا من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع، بهدف تأمين إمدادات الوقود، ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، والحد من استيرادها.

وأكد «الكدري» أن هذا التعاون سيسهم في الاعتماد على مصادر طبيعية جديدة ومتجددة، سواء لزيوت التشحيم أو للوقود الحيوي، خاصة تلك التي تنتج من زيت الجوجوبا، الذي يمتلك خواص فيزيائية وكيميائية تصنيعية فريدة من نوعها، مقارنة بالزيوت التقليدية «ثلاثية الجليسيريد»، كونه أحادي السلسلة الكربونية الطويلة التي تتكون من إسترات أحادية غير مشبعة، وبذلك تكون للشركة الريادة والسبق في هذا المجال.