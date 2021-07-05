محافظ الشرقية يحيل العاملين بمركز شباب الزوامل و72 طبيبا للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه إحالة مدير مركز شباب الزوامل ببلبيس والعاملين بالمركز للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المركز أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمركز، اليوم، لمتابعة انتظام العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف، ليفاجأ المحافظ بأن المركز مغلق ولم تفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، وعلى الفور قرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وكلف المحافظ الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتنبيه عليهم بالإلتزام بمواعيد العمل المقررة والإستمرار في تقديم الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية للشباب .

وأكد أهمية دور مراكز الشباب في توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة وإشراكهم في الأنشطة والبرامج داخل المؤسسات الشبابية وخارجها مما يعزز قيمة المسئولية الإجتماعية وإستغلال أفكارهم وطاقاتهم للمساهمة في بناء وتنميه المجتمع.

كما تفقد محافظ الشرقية عددا من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو صحي للمواطنين.

وعلى جانب آخر، فاجأ المحافظ العاملين بمستشفى الزوامل المركزي بمركز بلبيس للإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى لمتابعة انتظام سير العمل بها.

وإطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية و النوبتجيات المكلفين بها، وتبين له تغيب 72 طبيبا وإداريا وممرضا عن العمل، مما يؤثر على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى، ليقرر المحافظ إحالتهم للتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تفقد المحافظ قسم الإستقبال ووحدة تنظيم الأسرة ، واستفسر من المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانه الدورية للمعدات الطبيه المستخدمه بالقسم حفاظاً على صحه وسلامه المرضى.