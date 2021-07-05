بينها 600 جنيه للركوب أعلى القطارات.. «السكة الحديد» تقر عدة غرامات ضد المخالفين

أعلنت هيئة السكة الحديد، تنفيذ عقوبات رادعة على المخالفين لتعليمات التشغيل داخل المحطات والقطارات، مشيرة إلى أنه تم تحديد غرامة 600 جنيه للركوب أعلى أسطح القطارات، و200 جنيه للعبث بالمعدات الخاصة بالقطارات، و200 جنيه أخرى غرامة حمل أى مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات، و424 جنيها حال نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات.

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها منذ قليل، إلى أنه تم تحديد 50 جنيها غرامة إلقاء المخلفات أو لصق ملصقات بالقطارات، و50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات، و100 جنيه حال استقلال القطارات TOP VIP دون دفع قيمة تذكرة القطار، و50 جنيهًا للقطارات الروسي، و40 جنيهًا لقطارات النوم، و30 جنيهًا للقطارات الإسبانى والفرنساوي، و20 جنيها للقطارات المميزة، و15 جنيها لقطارات الضواحي، و70 جنيها للمدخنين داخل القطارات.