النقل تنسق مع الجهات المعنية لإزالة تعديات السكة الحديد: البداية بـ4 محافظات

أعلنت وزارة النقل اليوم، تحديد محافظات (القاهرة – الاسكندرية – البحيرة - مطروح ) كمرحلة أولى لإزالة تلك التعديات حيث بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الاربع 1520 حالة تعد بواقع 609 حالات تعد بمحافظة القاهرة و465 حالة تعد بمحافظة الإسكندرية و415 حالة تعد بمحافظة البحيرة و31 حالة تعد بمحافظة مرسي مطروح على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكه الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة القادمة، مهيبة بكل المواطنين مساعدة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.