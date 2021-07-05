حملات نظافة ورفع اشغالات وإزالة تعديات بناء مخالف بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية لتنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والإحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الاشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة مكبرة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بحي شمال المدينة وقرية تله، وتم نقل تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بالإضافة لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط بحي جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 43 محضر اشغالات بالإضافة لتنفيذ 4 حالات إزالة إدارية.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

وأوضحت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، أن الحملة أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، بالإضافة الى ضبط 8 شكاير دقيق زنة 50 كم، ومحضر لذبح خارج السلخانة، للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لإرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات وأنها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مؤكدة استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، ومحلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين، وضبط الأسعار.

وقال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 مخالفات متنوعة صحية وتموينية، وتم ضبط 10 كيلو جرام جبن رومي مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.

ونفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا 4 حملات تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية بـ 3مراكز، وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازروالتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 8محاضر، منها محضرين بإجمالى وزن 39.950 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى ، وتحرير6محاضر بإجمالى وزن 17.500 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير الطب البيطرى على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.