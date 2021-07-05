محافظ الفيوم يتفقد سير عمل مشروعات «حياة كريمة» في يوسف الصديق 

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل في عدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز يوسف الصديق، وذلك بحضور المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، حيث بدأت الجولة بدأت بتفقد سير العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية سيدنا الخضر، والذي يشمل محطتي رفع ومعالجة، وخط طرد للربط بين المحطتين بطول 1.5 كم، فضلاً عن شبكة انحدار بطول 12 كم، تخدم 1300 منزل بالمنطقة، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع في غضون 9 أشهر.

حياة كريمة تنهي حرمان قرية سيدنا الخضر بإنتهاء من المياه

واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، وطمأن الأهالي بشأن انتهاء مشكلة حرمان القرية من المياه، ووصول مياه الشرب النقية للقرية خلال أسبوعين بعد الانتهاء من تحليل عينات المياه بالخطوط الجديدة، مؤكداً أنّ جميع القرى والتوابع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستصلها كافة الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والتعليم، وغيرها.

سيارة إسعاف دائمة لخدمة سيدنا الخضر والقرى المجاورة

ووجه «الأنصاري» بتوفير سيارة إسعاف دائمة لخدمة أهالي قرية سيدنا الخضر والمناطق المجاورة، والاستعانة بالعمالة اللازمة للمشروع من أهالي محافظة الفيوم خصوصاً أهالي قرية سيدنا الخضر والقرى المحيطة بمركز يوسف الصديق.

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تبطين بحر قوتة ضمن حياة كريمة

كما تفقد المحافظ أعمال تبطين بحر قوتة بطول 4.5 كم، والتي جرى تنفيذها على مرحلتين بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيه، وانطلاق العمل بمشروع إنشاء مجمع خدمي بقرية قارون على مساحة 900 متر، ومن المزمع الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

حياة كريمة تقضي على تكدس الطلاب بمدرسة القرية الثانية

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ جولة المحافظ الميدانية شملت أيضا تفقد أعمال صيانة وتوسعة مدرسة القرية الثانية الابتدائية، والتي تشمل 24 فصلاً، منها 18 فصل ابتدائي و6 فصول لمرحلة رياض الأطفال، بإجمالي تكلفة 4.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف شهر أغسطس المقبل.

ديارنا مجمع خدمي لخدمة أهالي يوسف الصديق

كما تفقد المجمع الخدمي لمؤسسة «ديارنا» بالقرية الثانية والذي يشمل مشغل لتدريب الفتيات على أعمال التفصيل، وحضانة لرياض الأطفال تضم 6 فصول، ومحطة صغيرة لتنقية مياه الشرب بطاقة 15 ألف لتر يوميا، على غرار 12 محطة مماثلة تم تنفيذها بمناطق اللحامي، وغيضان، وقوتة، وأباظة، والقرية الثامنة، والهس، ودار السلام.

وأكد المحافظ أنّ المبادرة الرئاسية تشمل أيضا إنشاء مركز للشباب بالقرية الثانية، بهدف توظيف طاقة الشباب بصورة إيجابية وإيجاد متنفس أمامهم لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية.

كما شملت الجولة الميدانية للمحافظ تفقد المنطقة المخصصة لإقامة مركز شباب بقرية الحامولي على مساحة 800 متر، وتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بقرية الريان، والمجمع الخدمي بقرية الحامولي، ووجه المحافظ بإعداد مخطط عام للمنطقتين بشكل كامل حتى يمكن الوقوف على المشروعات الخدمية التى يحتاجها الأهالي بكل منطقة، مع الالتزام بالجداول الزمنية لإنشاء المجمعات الخدمية خلال 3 أشهر.

محافظ الفيوم: حياة كريمة تسعى لتنمية حقيقية تمس المواطن

وأكد محافظ الفيوم أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

وأضاف، أن جولة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي قد تواجه التنفيذ.