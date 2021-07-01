أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة في الفيوم

أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة في الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
02:59 م | الخميس 01 يوليو 2021
أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة بالفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً ظهر اليوم الخميس، مع أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء أحياء المدينة، لبحث آليات الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
استعراض آليات العمل داخل مجلس مدينة الفيوم والأحياء
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان، اليوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات العمل داخل مجلس مدينة الفيوم والأحياء، للارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل والتطوير والترميم والصيانة التي تتم في بعض الشوارع والميادين داخل مدينة الفيوم.
محافظ الفيوم يستمع لشرح واف عن حالة معدات النظافة
وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ، استمع من رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، لشرحٍ وافٍ عن عدد عمال النظافة والسائقين، وحالة معدات النظافة، وآليات ونوبتجيات العمل، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات، وكذا توزيع السائقين والعمال على مجلس المدينة والأحياء بشكل دوري، مع الصيانة المستمرة لمعدات النظافة، لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق كونها عاصمة المحافظة.
المحافظ يُشدد على استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
ووجه محافظ الفيوم، بدراسة إمكانية إشراك بعض مؤسسات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية، للعمل بجانب الأجهزة التنفيذية في منظومة النظافة، وذلك من خلال الجمع المنزلي تحت إشراف المحافظة، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات للعمل من خلال فريق واحد، للارتقاء بقطاع النظافة والتجميل في شتى أنحاء المحافظة.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير ملابس جديدة وأطقم ومهمات وقاية لعمال النظافة
كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتوفير أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى مدينة الفيوم، وذلك كإجراء احترازي لحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.
استمرار متابعة التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية
وشدد المحافظ، على استمرار متابعة إلتزام أصحاب المقاهي وكافة المحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا، لافتاً إلى الإستفادة القصوي من الأماكن المفتوحة وغير المستغلة في إقامة مشروعات للشباب، كسيارات المشروبات والمأكولات السريعة المتنقلة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
حصر الشوارع التي تنتشر بها قيادة المركبات بسرعة زائدة
كما وجه «الأنصاري»، بحصر كافة الشوارع داخل مدينة الفيوم، التي انتشرت بها ظاهرة قيادة المركبات بسرعة زائدة خاصة في الفترات المتأخرة من الليل، لعمل مطبات صناعية بتلك الشوارع لمنع وقوع الحوادث وحرصاً على سلامة وأرواح المواطنين.
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