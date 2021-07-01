أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة في الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً ظهر اليوم الخميس، مع أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء أحياء المدينة، لبحث آليات الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، ورفع كافة الإشغالات والمخلفات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

استعراض آليات العمل داخل مجلس مدينة الفيوم والأحياء

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في بيان، اليوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات العمل داخل مجلس مدينة الفيوم والأحياء، للارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل والتطوير والترميم والصيانة التي تتم في بعض الشوارع والميادين داخل مدينة الفيوم.

محافظ الفيوم يستمع لشرح واف عن حالة معدات النظافة

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ المحافظ، استمع من رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، لشرحٍ وافٍ عن عدد عمال النظافة والسائقين، وحالة معدات النظافة، وآليات ونوبتجيات العمل، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات، وكذا توزيع السائقين والعمال على مجلس المدينة والأحياء بشكل دوري، مع الصيانة المستمرة لمعدات النظافة، لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق كونها عاصمة المحافظة.

المحافظ يُشدد على استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ووجه محافظ الفيوم، بدراسة إمكانية إشراك بعض مؤسسات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية، للعمل بجانب الأجهزة التنفيذية في منظومة النظافة، وذلك من خلال الجمع المنزلي تحت إشراف المحافظة، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات للعمل من خلال فريق واحد، للارتقاء بقطاع النظافة والتجميل في شتى أنحاء المحافظة.

محافظ الفيوم يوجه بتوفير ملابس جديدة وأطقم ومهمات وقاية لعمال النظافة

كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتوفير أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى مدينة الفيوم، وذلك كإجراء احترازي لحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

استمرار متابعة التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد المحافظ، على استمرار متابعة إلتزام أصحاب المقاهي وكافة المحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا، لافتاً إلى الإستفادة القصوي من الأماكن المفتوحة وغير المستغلة في إقامة مشروعات للشباب، كسيارات المشروبات والمأكولات السريعة المتنقلة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حصر الشوارع التي تنتشر بها قيادة المركبات بسرعة زائدة

كما وجه «الأنصاري»، بحصر كافة الشوارع داخل مدينة الفيوم، التي انتشرت بها ظاهرة قيادة المركبات بسرعة زائدة خاصة في الفترات المتأخرة من الليل، لعمل مطبات صناعية بتلك الشوارع لمنع وقوع الحوادث وحرصاً على سلامة وأرواح المواطنين.