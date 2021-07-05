هل يحق للأم الحصول على معاش ابنها المتوفى؟.. التأمينات تجيب

وردت العديد من الأسئلة على موقع الهيئة القومية للتأمينات، بشأن أحقية الأم فى الحصول على معاش ابنها المتوفى، حيث أكدت الهيئة، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش، ومنهم الأب والأم والأرملة، والأبناء والأخوة، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه، مؤكدة أحقية الأم فى الحصول على معاش ابنها المتوفى، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

نسب توزيع المعاش

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأم والأب يستحقان معاش ابنهما المتوفى بدون شروط، بشرط تقديم شهادة الوفاة، أو مستخرج رسمي منها، وصور بطاقة الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نص على توزيع المعاش على المستفيدين كالتالي:

والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.