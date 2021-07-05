ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومهربة بعدد من صيدليات القليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في إطار خطة وزارة الصحة المصرية فقد تم التكليف بتكثيف جهود إدارة التفتيش الصيدلي بالقليوبيه الهادفة نحو إحكام الرقابة علي سوق الدواء وضبط الصيدليات المخالفة ضمانا لتوفير مستحضر دوائي آمن للمواطنين بمحافظة القليوبية.

وتم خلال الحملة المرور على الصيدليات الخاصى بإدارتي بنها وقليوب، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، وضبط المخالف منها، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، مما ينعكس على منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، والإرتقاء بمستوي جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط الكثير من المخالفات الدوائيه تنوعت ما بين أدوية تأمين صحي غير مخصصة للبيع وأدوية مستشفيات محظور تواجدها بالصيدليات، وأيضا عدد من العبوات الكرتونية بداخلها مراهم وكريمات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية صدر ضدها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وفي سياق متصل، جرى تحريز الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من القائمين على الحملة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمديري الصيدلة والتفتيش الصيدلى ولجميع المشاركين في الحملة للجهود المخلصة المبذولة، حفاظا على صحة المواطنين بمحافظة القليوبية.