من يناير لمايو.. مبيعات السيارات ترتفع بنسبة 51.70% في السوق المحلي

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع موديل العام 2021، ارتفاعًا داخل سوق السيارات المحلي، خلال فترة الشهور الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 51.70%، مقارنة بمعدل مبيعات السيارات في نفس الفترة من العام المنصرم 2020، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع حيث سجلت عدد 112.204 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020 حيث سجلت عدد 73966 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» موديل العام 2021 خلال الشهور الـ5 الأولى من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 61% حيث سجلت عدد 81.992 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام 2020 حيث سجلت عدد 50.954 سيارة.

وأشار التقرير، إلى انخفاض في معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس والميكروباص»، خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة 7.8% حيث سجلت عدد 9672 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 10490 مركبة.

فيما سجل معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 64%، حيث سجلت عدد 20.540 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 12.522 مركبة.

وفي ذات السياق، كشف التقرير عن ارتفاع في معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلي خلال شهر مايو الماضي بنسبة 73%، مقارنة بمعدل المبيعات خلال شهر مايو من العام 2020.

وبحسب التقرير سجل معدل المبيعات خلال مايو 2021 عدد 20.986 مركبة خلال مايو 2021، مقارنة بمعدل المبعيات خلال مايو 2020 حيث سجل عدد 12.129 مركبة، فيما سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي ارتفاع بنسبة وصلت إلى 88.3% بعدد 15.235 سيارة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال مايو 2020 حيث سجل عدد 8.091 سيارة.