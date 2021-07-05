«كان» السينمائي يتجاوز أوجاع «كورونا» ويعود إلى الحياة

بعد عام توقفت فيه مظاهر الحياة بأكملها، بسبب تفشى وباء «كوفيد 19»، عادت السينما بسحرها إلى صدارة المشهد مجدداً، حيث تتجه أنظار العالم حالياً إلى مهرجان كان السينمائى، فى دورته الـ74 التى تنطلق غدا، وتستمر فعالياتها حتى 17 يوليو الجارى، وتشهد مشاركة عدد كبير من الأفلام لكبار صناع السينما فى العالم.

وتأتى الدورة الحالية بنكهة نسائية مميزة، حيث تشهد حضوراً واضحاً لصانعات السينما فى أقسام المهرجان والبرامج الموازية، وفى لجان تحكيم المسابقات، إضافة إلى تكريم النجمة الأمريكية جودى فوستر بـ«السعفة الذهبية» الفخرية عن مشوارها السينمائى.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على 61 فيلماً فى أقسام المسابقات، من بينها 24 تُعرض فى المسابقة الرسمية، وهو عدد غير مسبوق، كما استحدث المهرجان قسماً جديداً بعنوان «Cannes Premiere» الذى يعرض أفلاماً من مدارس إخراجية مختلفة للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة.