7 أفلام بعيون السينمائيين العرب.. و«سامح» و«بن هنية» عضوا «الأفلام القصيرة»

على مدار السنوات الماضية أصبح صنّاع السينما العرب جزءاً من الفعاليات الفنية والسينمائية حول العالم، ومن أبرزها مهرجان كان السينمائى الذى شهدت دوراته السابقة وجوداً عربياً واضحاً بين أقسام مسابقاته ولجان التحكيم، ولكن للفعاليات هذا العام خصوصية مختلفة، خاصة أنها جاءت خلال أزمة طاحنة ألقت ظلالها القاتمة على السينما بصورة كبيرة.

«عيوش» يقدم «إيقاعات كازابلانكا»

من ضمن 24 فيلماً فى المسابقة الرسمية، هناك مشاركة عربية وحيدة بتوقيع المخرج المغربى نبيل عيوش بعنوان «إيقاعات كازابلانكا»، يعود بها إلى المهرجان العريق بعد مشاركته الأخيرة فى 2015 بفيلم «Much Loved»، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين. ويتناول أحدث أفلام «عيوش» مجموعة من الشباب الذين يعيشون فى حى سيدى مؤمن العشوائى بالدار البيضاء، أثناء مشاركتهم فى ورشة عمل لتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال موسيقى الهيب هوب والرقص، وهو مستوحى من ورشة هيب هوب يديرها مغنى الراب المغربى أنس بصبوسى الذى ظهر فى الفيلم، وتم تصويره فى المركز الثقافى «نجوم سيدى مؤمن» بالدار البيضاء، الذى أنشأه «عيوش» فى عام 2014 مع الروائى ماحى بنبين، المركز نفسه يأخذ اسمه من رواية «بنبين» حول الأحداث التى أدت إلى الهجمات الانتحارية فى الدار البيضاء فى عام 2003، والتى ارتكبها شباب متطرفون من الحى.

«ريش» يمثل مصر في «أسبوع النقاد»

ومن مصر يأتى المخرج عمر الزهيرى بالمشاركة المصرية الوحيدة، من خلال فيلمه الروائى الأول «ريش»، ويُعرض فى «أسبوع النقاد»، المقام فى الفترة من 7 إلى 15 يوليو، وتدور أحداثه حول أم تكرس حياتها لزوجها وأطفالها، ولكن تنقلب الأوضاع عندما تتسبب خدعة سحرية فاشلة فى حفلة عيد ميلاد ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فى تحويل زوجها المتسلط إلى دجاجة.

ومن ضمن 7 أفلام مشاركة فى مسابقة «أسبوع النقاد»، يوجد المخرج الصومالى خضر أيدروس أحمد بفيلم «زوجة حفار القبور» وهو إنتاج ألمانى فرنسى فنلندى مشترك.

بينما وقع الاختيار على فيلم المخرجة التونسية ليلى بوزيد «مجنون فرح»، ضمن اختيارات العروض الخاصة، لعرضه فى ختام فعاليات الدورة الستين لـ«أسبوع النقاد»، وتدور أحداثه حول «أحمد» الفرنسى من أصل جزائرى، والذى يلتقى بـ«فرح»، فتاة تونسية شابة مليئة بالطاقة، وبالرغم من وقوعه فى حبها بشكل عميق، يحاول بشتى الطرق مقاومة ذلك الشعور. وبعد حصوله على السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير فى عام 2015 عن فيلمه «موج 98»، يعود المخرج اللبنانى إيلى داغر بفيلمه الروائى الطويل الأول «البحر من أمامكم»، للمشاركة فى المهرجان ضمن قسم «نصف شهر المخرجين»، ويتناول قصة الفتاة الشابة «جنى» التى تعود فجأة إلى بيروت، حيث تجد نفسها تحيى روابط حياتها المألوفة التى أصبحت غريبة بعد رحيلها.

ومن ضمن 24 فيلماً تُعرض بمسابقة «نصف شهر المخرجين»، يشارك المخرج والكاتب العراقى جيد رشيد بفيلم «Europa»، وتدور أحداثه حول «كمال» الذى يحاول الفرار من العراق للإقامة فى أوروبا، وعلى الحدود التركية البلغارية يقوم المرتزقة المحليون بمطاردة المهاجرين بلا رحمة، ومع وجوده وحيداً فى الغابة لا يملك «كمال» سوى أكثر من ثلاثة أيام للفرار. ويجمع فيلم «A Brighter Tomorrow» الممثل الفرنسى من أصل جزائرى سفيان غراب، والممثلة سهيلة يعقوب، ويحمل توقيع المخرج الفرنسى من أصل عربى ياسين قنا، أما لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما» فتضم بين أعضائها المخرجة والكاتبة الجزائرية مونيا مدور، ويوجد المخرج المصرى سامح علاء عضواً فى لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والـ«Cinéfondation»، التى تضم أيضاً المخرجة التونسية كوثر بن هنية.