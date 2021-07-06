«مصر بتتغير».. مناطق عشوائية تتحول إلى مزارات سياحية وترفيهية

بعد إزالة المناطق العشوائية بالقاهرة لتغيير حياة المواطنين للأفضل، تتغير ملامح العاصمة سريعا بعدما أزالت الدولة المناطق العشوائية ووفرت سكنا بديلا آمنا وملائما لسكان تلك المناطق، مع وضع خطة لاستغلال المساحات التي تم تفريغها من العشوائيات، بما يخدم سكان المناطق المجاورة، من خلال إنشاء مناطق خدمية ومجمعات للخدمات الحكومية المحرومة ومن تلك المناطق الجاري تطويرها بعد إزالتها لتتحول إلى مزارات سياحية وأماكن ترفيهية ورياضية فيما بعد ومساحات خضراء ومنها.

مخطط تطوير منطقة المواردي بالسيدة زينب

بعد إزالة عدد من العقارات غير المخططة بالمنطقة تتجه الدولة لتوفير عدة خدمات للمنطقة «محال ومناطق خدمية»، في الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة، كما يتم تنفيذ مشروع روضة السيدة 2.

مخطط تطوير منطقة المدابغ

تقع المنطقة بمصر القديمة خلف سور مجرى العيون ويشمل مخطط التطوير مساحة 85 فدانا، حيث يتم الآن تنفيذ مباني «تسوق بها محال وأسواق على الطراز القديم»، ومحور الثقافة والتاريخ وبه متاحف ومكاتب متطورة، والمحور الترفيهي وبه مسارح وسينما وكافيهات ومطاعم، بالإضافة إلى تطوير سور مجرى العيون.

تطوير منطقة إسطبل عنتر والجبخانة بعزبة خير الله

تقع المنطقة على مساحة 20 فدانا بأحياء مصر القديمة ودار السلام، ومن المقرر إنشاء عدد كبير من المشاريع الخدمية خاصة أن بها «الجبخانة» المقرر تطويره ووضعه على خارطة السياحة نظرا لقيمتها التراثية والتاريخية والمعمارية، ومن المقرر أن يشمل مخطط التطوير إنشاء «طريق يصل للجبخانة، وموقف سيارات، ووحدة صحية، ومبنى إسعاف، وقسم شرطة، ووحدة مطافئ، ومكتب بريد، مسجد ومعهد دينى، وسوق، وساحة تجمع، ومسرح مكشوف، ملاعب كرة قدم، ومنطقة ألعاب أطفال».

مخطط تطوير منطقة حكر السكاكيني القديم بالشرابية

المنطقة بمساحة 6.66 فدان بحي الشرابية، يتم فتح المنطقة على الشارع الرئيسى بمساحة 3.8 فدان وسيتم إنشاء «حديقة عامة، مركز صحي، مركز تجاري، مركز شباب، مناطق انتظار، مسجد، مدرسة تعليم أساسي وثانوي».

مخطط سلم قلعة الكبش

تقع على مساحة 4 أفدنة بالسيدة زينب، ويتم إنشاء ملاعب كرة قدم خماسية ومساحات خضراء وأماكن للترفية، ومناطق ألعاب للأطفال.

مقترح تطوير منطقة سوق الجمعة بالخليفة

تقع منطقة سوق الجمعة على مساحة 7.5 فدان بحي الخليفة بالقرب من ميدان السيدة عائشة، ومن المقرر أن يتم إنشاء «نفق عبور مشاة أسفل كوبري الأباجية، ورش تقطيع الرخام، ومحطة معالجة صرف، ومركز تدريب مهنى، ومسجد، ومعارض أعمال السيراميك والرخام، ومعارض بيع الاثاث المستعمل، ومساحات انتظار شاحنات، وطريق خدمة الشاحنات، ومحطة قطار ، مع تطوير خط السكة الحديد».