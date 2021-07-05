محافظ الجيزة: تكلفة محور أنور السادات 3 ملايين جنيه

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن محور ترسا «محور أنور السادات» كان مفترض تنفيذه من عام 1979، وتم عرض المشروع على رئيس الوزراء وبموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم العمل في المشروع وهو يوزاي شارع الهرم ويبدأ من ترعة الزمر وينتهي أمام منطقة الأهرامات، وعرضه 40 متر ويعد أعرض من شارع الهرم وسيعمل على تخفيف الكثافة المرورية في منطقة غرب الجيزة بتكلفة 3 مليار جنيه.

وأضاف «راشد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم مناقشة مع رئيس الوزراء تنفيذ عدة محاور مرورية في شمال وجنوب ووسط الجيزة.

وتابع محافظ الجيزة: «أي محور بينشأ بيتكلف مبالغ كبيرة جدا فمحور الزمر تكلفته 5 مليار جنيه، محور الضبع والدائري الأوسطي، كل ده بـ350 مليار جنيه في استثمارات كبيرة من سنة 2013 في المحافظة».

وأكد محافظ الجيزة، أنه من المقرر انتهاء المحور خلال الشهر الحالي بعد عمل لمدة سنة ونصف، لافتا إلى أن هناك دراسة لإنشاء عدة محاور مرورية الفترة المقبل لتخفيف حركة المواطنين الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن منطقة المريوطية كانت إحدى المناطق المزدحمة ولكن تم تطويرها مبينة أن المسافة بين فيصل وهرم سيتم تطويرها وستشمل الدائري الشمال في ظل جادة الدولة لتطوير كل المناطق غير المخططة والعشوائية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه يتم التنظيف تحت الكباري وإيجاد مواقف حضارية للميكروباصات وسيتم انتهاء كل هذا المشروع في منطقة المريوطية قبل نهاية العام مع توفير محال تحت الكباري بجودة عالية.