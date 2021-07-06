حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يميل مولود برج الجدي إلى الحسابات العقلية كثيرا، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي ويساعدك ذلك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية ويساعدك أن تحافظ على علاقاتك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.