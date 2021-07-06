حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو بكثرة العطاء، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وتتوافق معهم.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.