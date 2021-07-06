حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يغلب على مولود برج الحوت طابع الرومانسية، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس.. اعمل بدقة وتجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك لتدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.