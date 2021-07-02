وزيرة الثقافة: إقامة معرض الكتاب رغم ظروف كورونا قرار صائب

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الإصرار على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب كان قرار صائبا، مشيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي نظمت معرضا للكتاب بهذا الحجم الكبير، كما جرى إضافة إيجابيات كثيرة للمعرض في حضور ما يزيد عن 1000 ناشر وكاتب، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج «الجمعة في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»، من تقديم الإعلامية ياسمين سعيد.

الحضور رائع والدخول سلس

من جهته قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هذه التجربة رائعة، وكان حضور الجمهور جيدا للغاية وتعاونوا مع القائمين على التنظيم، كما جرى اتخاذ قرارات مباشرة صباحا، حتى يدخل الجمهور بشكل سلس ومريح.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن المنصة الخاصة بالمعرض شهدت إقبالا كبيرا في أخر 48 ساعة: «بعد ما كنا جاهزين بـ150 ألف تذكرة، بقى عندنا حوالي ربع مليون تذكرة».

وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الثقافة، خلال افتتاح المعرض، بأن الدورة الحالية من المعرض هي دورة استثنائية، حيث تقام في ظل ظروف كورونا، مشيرة إلى أنه جرى تأجيل المعرض عن موعده الأصلي في يناير الماضي بسبب ظروف تداعيات أزمة كورونا.

وتقام الدورة الحالية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بمشاركة 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وأجنبيا حيث أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب، التي يجرى عن طريقها حجز التذاكر المجانية على مدار إقامة المعرض «أون لاين».