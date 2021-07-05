رئيس شركة «فاكسيرا» تستعرض مراحل تصنيع اللقاح الصيني بمصر في 50 يوما

استعرضت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا» مراحل التعاون مع شركة «سينوفاك» لتصنيع اللقاح الصيني في مصر، ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، في الوقت الذي تحتكر بعض الدول التكنولوجيا وترفض نقلها.

وأضافت «والي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» اليوم، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه حضر فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية في نوفمبر الماضي من أجل الإشراف على تصنيع اللقاح.

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات، أن خبراء صينين حضروا في أبريل الماضي من أجل توقيع الاتفاقية، ثم تم إحضار المادة الخام من الصين في مايو، وبدأ العمل في المصنع 12 ساعة يوميا، لمدة 50 يوما، دون أي إجازة للعمال من أجل إنتاج اللقاح المصري، بمساعدة الجانب الصيني، الذي تأكد من جودة كل العمليات، ومقارنتها مع مثيلاتها في الصين.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات، أنه تم الحصول على شارة البدء في إنتاج اللقاح الأسبوع الماضي، وتم إنتاج مليون جرعة حاليا، مع إجراء تجارب حاليا للرقابة على الإنتاج، وسيتم الانتهاء من كافة الدراسات في شهر أغسطس، بتقييم من هيئة الدواء التي ستوفر الترخيص من أجل الإنتاج بشكل يومي، لتحقيق 40 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، وسط تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لرفعها لتصل إلى 80 مليون جرعة وسط تنسيق مستمر مع الجانب الصيني.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، لإنتاج اللقاحات إلى أنه ستصل مادة خام للقاح في يوليو الجاري تكفي 7.5 مليون جرعة، وسيتم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين جرعة بنهاية الأسبوع.

وبيّنت رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات، أن مصر من أقدم المصنعين للقاحات في المنطقة، حيث إن شركة فاكسيرا صنعت لقاحات منذ 100 عام، مع وجود مصانع في جنوب أفريقيا ومصنع صغير في تونس، لأن اللقاحات صناعة معقدة، كما تتكلف الجرعة الواحدة 250 جنيها، ولكن الدولة توفرها مجانا للمواطنين.

وتابعت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا لإنتاج اللقاحات: «منظمة الصحة العالمية هاتزورنا قريب للتأكد من جودة اللقاح، أما بالنسبة لإنتاج لقاحات أوروبية في مصر فتوجد حاليا مفاوضات مع دولة أوروبية ونحاول التوصل لاتفاق وإحنا عندنا مجمع طبي كبير في مدينة 6 أكتوبر».

وأوردت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا لإنتاج اللقاحات أنه سيتم تصنيع 8 لقاحات للأطفال غير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وسيتم الإعلان عنها قريبا.