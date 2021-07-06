رامي رضوان عن أسرة سمير غانم: يا رب عدي الأيام دي على خير

علق الإعلامي رامي رضوان، على الظروف التي تمر بها أسرة الراحل سمير غانم، منذ إصابتهم بفيروس كورونا، وحتى وفاة غانم، واستمرار مرض زوجته دلال عبد العزيز حتى الآن، بقوله: «يارب عدي الأيام دي على خير».

وكتب رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، تدوينة له على «تويتر» يقول فيها: «‏أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به.. غنوة الثلاثي: واطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ والدنيا تشيلني وتهبدني طاخ طوخ طيخ طاخ طاخ طوخ طيخ طاخ. يا رب عدي الأيام دي سريعا على خير يارب.. الحمدلله‬⁩».

وأعلن رامي رضوان، في منتصف يونيو الماضي عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، عبر تدوينة عبر «تويتر»، قال فيها: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبد العزيز، يودون الاطمئنان عليها، ولا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل».

جنازة سمير غانم

كما أعلن رامي عقب جنازة الفنان سمير غانم، أن جنازته كانت مهيبة، وكتب على فيس بوك قائلا: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية، لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات، كل شخصية محفورة في عقولنا ومتضفرة في هزارنا».

وأضاف «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله.. ماكنتش جنازة.. كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله»، متابعا: «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها.. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب».