أستاذ حالات حرجة: توقعات بانخفاض أعداد إصابات كورونا العام المقبل

قال الدكتور حاتم عبد الله سليمان، أستاذ طب الحالات الحرجة في لندن، إنه كان مقررا رفع الإغلاق في لندن في يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولكن تم التأجيل إلى 19 يوليو الحالي، بعد أن أثبتت اللقاحات فعاليتها، وقلت أعداد الإصابات والأشخاص الذين يحتاجون دخول الرعاية المركزة.

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن بعض العلماء يرى أن خطوة بريطانيا مبكرة، ولكن الدولة تحاول فتح الاقتصاد في ظل وجود اللقاحات بشكل أكبر في الوقت الحالي وتطعيم أغلب المواطنين.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة في لندن، أن عدد الحالات الحرجة أصبح قليلا جدا في بريطانيا، التي تستعد لتطبيق المناعة الجماعية، وقد انحسرت موجة الإصابات مع دخول فصل الصيف، مؤكدا أن اللقاحات أهم الأسباب التي تسيطر على الجائحة مشيرا إلى أن مصر معدل إعطاء اللقاحات فيها جيد.

وذكر أستاذ طب الحالات الحرجة في لندن، أن العام المقبل متوقع أن تكون أعداد الإصابات فيه أقل، ولكن هناك ترقب في الوقت الحالي في ظل وجود تحورات في السلالات الخاصة بالفيروس والتي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة في لندن: «وارد إعطاء جرعة تنشيطية في الشتاء المقبل للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين، لكن لم تتوفر معلومات حتى الآن من الهيئات العلمية التي تصنع اللقاحات في الوقت الحالي».

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة في لندن، إلى أن هناك دراسة منشورة منذ أسبوعين، بيّنت أن تناول جرعتين مختلفتين من اللقاحات، يرفع المناعة بشكل أكبر من الحصول على جرعتين من لقاح واحد، موجها المواطنين بعدم طلب ذلك إلا في حالة عدم توافر اللقاحات بشكل كافٍ لأننا ما زلنا ندرس الأمر.