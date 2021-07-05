بعد حظر إقامتها في «القاهرة للكتاب» حفلات التوقيع في المكتبات و«أون لاين» بأمر «كورونا»

تطرح دور النشر والمكتبات حلولاً بديلة لعدم إقامة فعاليات ثقافية أو حفلات توقيع للكتب الجديدة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى ضوء التزام إدارة المعرض بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبهدف الترويج للإصدارات الجديدة للكتاب، ومنها دار «الشروق» التى أعلنت عن سلسلة من حفلات التوقيع، تزامناً مع معرض القاهرة للكتاب، الذى يقام خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو.

كشف مصدر مسئول فى «الشروق» لـ«الوطن»، عن أن الدار تشارك فى معرض الكتاب، لكن نظراً لظروف انتشار فيروس «كورونا»، التى يمر بها العالم ومصر، والتى حتمت على إدارة المعرض إلغاء جميع الحفلات والندوات خلال هذه الدورة، قررت «الشروق» إقامة الندوات بمبنى «القنصلية الفرنسية سابقاً» فى وسط البلد، مشيراً إلى أن الدار ستنظم نحو 10 حفلات توقيع مختلفة لأبرز الكتاب، خلال فترة المعرض، منهم محمد المنسى قنديل وأحمد مراد وهيثم دبور وغيرهم.

أعلنت دار «نهضة مصر» أيضاً التجهيز لسلسلة من حفلات التوقيع بالمكتبات المفتوحة، بحسب كاملة سلام، مديرة العلاقات العامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، فضلاً عن حفلات توقيع «أون لاين»، على أن تبدأ الدار فى ذلك عقب انتهاء فترة معرض الكتاب.

وانطلاقاً من هذا التوجه، أعلن أتيليه «ضى» بالمهندسين عن تنظيم حفلات توقيع جماعية للكُتاب، حيث تبنى الأتيليه تنظيم حفلات التوقيع بعد قرار إلغاء الفعاليات بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية ضد «كورونا»، حيث ينظم حفل توقيع جماعياً لمجموعة من الكتاب فى حفل واحد يوم السبت المقبل.

الباحث الأثرى الدكتور حسين عبدالبصير يستعد لتوقيع كتابه «ملكات الفراعنة» بأتيليه «ضى»، وأوضح لـ«الوطن» أن حفلات التوقيع مهمة للترويج للكتب والتواصل مع القراء، على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حالياً والعالم كله.

ويرى «عبدالبصير» أن حفلات التوقيع هى بديل موازٍ لفعاليات المعرض المتوقفة حالياً: «نعقدها خارج المعرض احتراماً للقرارات التنظيمية، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ويتم اختيار أماكن معروفة بتنظيم الأنشطة الثقافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا».