أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-7-2021 في مصر

يبحث الكثيرون بشكل دائم عن أسعار الدواجن اليوم، ومشتقاتها في السوق المحلية، لإدخالها في تحضير العديدمن الوجبات.

وترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة عبدالعزيز سيد، وذلك في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقر في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وفيما يلي نستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعددا من المحلات التجارية، والتي جاءت كما يلي:

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من البط اليوم عند 43 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش اليوم الثلاثاء نحو 24 جنيهًا.

- بلغ سعر الأرانب الفريش نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور البط نحو 43 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم إلى 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الصدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وبلغ سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص عند 42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.