أسعار الدواجن اليوم الاثنين 5-7-2021 في مصر

البروتين واحد من أهم العناصر الغذائية التي تتواجد على موائد المصريين، لذلك تهتم الكثيرات بالبحث عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلي،خاصة في ظل تذبذب الأسعار.

وترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في السطور التالية..

أسعار الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء استقر في المزرعة عند سعر ما بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وأضاف عبد العزيز وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعددا من المحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الأرانب الفريش نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور البط نحو 43 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الصدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص عند 42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.