أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر.. كيلو البانيه بـ81 جنيها

استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلي، مثل البانيه والأوراك وغيرها، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو الجاري، بسبب زيادة المعروض في المحلات.

وفي هذا الصدد نرصد في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن ومشتقاتها المختلفة، وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

قال رئيس الغرفة، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة استقر عند سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وكشفت الغرفة أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة سجل نحو 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعددا من المحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الصدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص عند 42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الأرانب الفريش نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور البط نحو 43 جنيهًا.