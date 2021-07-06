طبيب: بستغرب لما ألاقي مواطن متردد ياخد المصل بعد ما الدولة وفرته

قال الدكتور وائل حجاج، المشرف العام على الفريق الطبي بمستشفى عزل قفط بمحافظة قنا، إن هناك عدة أسباب وراء انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمل الطاقم الطبي بالمستشفى بمجهودات كبيرة خلال سنة و3 شهور من أجل علاج المصابين، ما أدى إلى تسجيل الحالة صفر للإصابات عقب خروج كل المرضى واسترداد عافيتهم.

وأضاف «حجاج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أمس الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الدولة وفرت اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بكميات كبيرة وسط توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.

ولفت المشرف العام على الفريق الطبي بمستشفى عزل قفط بمحافظة قنا، إلى أن الأعراض شملت أعراضا تنفسية بجانب نزلات المعوية وفقدان الشم والتذوق ووجود التهاب في وظائف الكلى، لافتا إلى أن الأطباء كان يعملون بجد من أجل محاربة الوباء.

وتابع المشرف العام على الفريق الطبي بمستشفى عزل قفط بمحافظة قنا: «بستغرب لما ألاقي إنسان متردد يخد المصل بعدما الدولة وفرته، مفيش مبرر أو حجة للمواطن عشان ميخدش المصل، بس مش معنى إننا أخدنا مصل إننا منلبسش الكمامة خصوصا في الأماكن الزحمة عشان متنقلش المرض لغيرك وإحنا اتعودنا على الكمامة خلاص بقالها سنة و3 شهور معانا».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019 وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها في الولايات المتحدة وسط تسابق عالمي لتطعيم الدول لمواطنين من أجل محاربة الوباء.