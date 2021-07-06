بروتوكول تعاون بين التنسيقية و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف «القضاء على الأمية في مصر»، ويستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين للقضاء عليها.

ومثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توقيع البروتوكول «النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومثل الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار».

وأشاد رئيس هيئة تعليم الكبار بدور القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسي للهيئة وتكليفه لشباب الخريجين «الخدمة العامة» لمحو الأمية، قائلًا: إن مصر بها نحو 17 مليون مواطن يعانون من الأمية، ومطلوب أن نعمل جميعًا على محو أميتهم.

وطالب «عاشور» بعمل حوار مجتمعي بين التنسيقية وكل جهات المجتمع للخروج بمشروع قانون موحد للقضاء على الأمية.

وجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى رئيس هيئة تعليم الكبار على الاستضافة، مؤكدًا أن دولة بحجم مصر لا يجب أن يكون بها أمية، ومن المفترض أن نتجه لمحو الأمية الإلكترونية، وليس أمية القراءة والكتابة، موضحًا أن التنسيقية ستبذل مجهود ضخم للقضاء على الأمية في وقت قصير.

من جانبها، هنأت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، قائلة إنه بسبب الأمية وجدت جماعة الإخوان الإرهابية بيئة خصبة لنشر سمومهم داخل الشعب المصري، وإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم مختلف التوجهات السياسية، وضربت مثالًا للتعاون برغم اختلاف توجهات أعضائها السياسية.

وأضاف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حريصة على توقيع البروتوكول لأن مصر خلال الجمهورية الجديدة قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفقر، والقدرة على تقديمه من خلال مبادرات حياة كريمة، بالإضافة لقيام الدولة بالعديد من المبادرات الرئاسية، لمواجهة الأمراض على سبيل المثال وليس الحصر «ڤيروس سي» والقضاء عليه، ويتبقى أمامنا تحدي مكافحة الأمية، وستسعى جميع الأطراف لمكافحتها والقضاء عليها تمامًا، مؤكدًا أن هذا اللقاء وتوقيع البروتوكول بداية لتعاون مثمر بين التنسيقية والهيئة.

وأوضحت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب، أن محاور الموازنة المخصصة لهيئة تعليم الكبار، ودور الهيئة في تنمية مواردها المالية، وطبيعة التشبيكات والشراكات التي تعقدها الهيئة مع منظمات المجتمع المدني، بهدف القضاء على البطالة.

وأضاف النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من البروتوكول هو التصدي لأحد أهم الملفات التي يمكن أن تمس الأمن القومي المصري، لأن الأمية تعتبر بمثابة تربة خصبة لبث بذور الأفكار الهدامة في جسد الدولة المصرية، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك الأفكار والأدوات التي يمكننا من خلالها العمل على هذا الملف، بهدف الوصول بمعدلات الأمية لأقل مستوياتها في أقرب وقت.

وعلى هامش اللقاء، دعا الدكتور عاشور عمري وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور لقاء مع مديري فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، «الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، اللواء كمال سعودي نائب رئيس هيئة تعليم الكبار، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق الخولي، النائبة رشا كليب أعضاء مجلس النواب، النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد نصرالله، ومؤمن السيد، سالي أبو النصر، شيرين فتحي، أحمد أسامة، وعدد من قيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار.