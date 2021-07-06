فيديو.. أسماء ضحايا اقتحام سيارة لمقهى على طريق «الإسماعيلية- السويس»

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة إثر اقتحام سيارة ملاكي مسرعة لمقهى على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد محمود العزازي، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد باختلال عجلة القيادة في يد أحد الأشخاص خلال سيره على طريق السويس، ما أدى إلى دخول السيارة للمقهى وإصابة عدد من الأشخاص.

وتنشر «الوطن» أسماء المصابين، حيث أسفر الحادث عن إصابة محمد جمعة بارك سلام، 28 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليمنى والعمود الفقري والقدم اليمنى وسحجات بالوجه، وأحمد منجد محمد إبراهيم، مقيم بقرية الضبعية، 28 عامًا، جرح قطعي 5 سم بالساعد اليمنى وكدمة بالحوض.

كما أسفر عن إصابة ياسر محمد سليم، مقيم بمنطقة كوبري سيناء، 35 عامًا، اشتباه ما بعد ارتجاج، هاني محمد محمود، مقيم بالضبعية، 38 عامًا، كدمات بالساقين، عبد الرحمن إبراهيم محمد، مقيم بالضبعية، 39 عامًا، اشتباه كسر بالساقين اليمنى، ومحمد سالم إبراهيم، مقيم بمنطقة كوبري سيناء، 37 عامًا، جرح قطعي 10 سم بالرأس واشتباه كسر بالضلوع، ومحمود محمد عواد، مقيم بالضبعية، 33 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وقالت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس إن المصابين بينهم 3 أشخاص في حالة غير مستقرة وجارٍ تجهيزهم لدخولهم غرفة العمليات.

وقال محمد حسن، مالك مقهى «الصديقان» على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي، إن سيارة مسرعة اقتحمت المقهي مساء أمس، خلال مشاهدتهم لمباراة الإسماعيلي والاتحاد.

وأضاف أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية تجاوزت 150 كيلو في الساعة مما تسبب في ارتفاع عدد المصابين من الجالسين علي المقهي.

وقال إن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 7 نقلو إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

و تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد محمود العزازي يفيد تصادم سيارة ملاكي بعدد من المواطنين وسيارة ملاكي أخرى على طريق أبو بلح بطريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي.